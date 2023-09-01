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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 8:34

Жительница Башкирии погибла от рук избившего ее сожителя

Житель Башкирии избил до смерти сожительницу
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Мужчина не признал в суде свою вину

Мужчина не признал в суде свою вину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии огласили приговор жителю Мечетлинского района, обвиняемого в гибели своей сожительницы. Мужчина до смерти забил женщину.

Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, трагедия произошла в марте этого года. Пара сильно поругалась и мужчина набросился с кулаками на сельчанку. Известно, что озверевший сожитель бил несчастную ногами по голове и туловищу.

- От полученной черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась, - рассказали в ведомстве.

Подсудимый не признал свою вину. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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