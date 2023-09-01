В Уфе в ДТП пострадала 18-летняя пассажирка такси

В результате 18-летняя пассажирка «Киа» получила ушибы

В Уфе произошла авария с участием такси. Как рассказали в пресс-службе республиканской госавтоинспекции, 32-летний таксист за рулем «Киа Рио», следуя по улице Комсомольская, при осуществлении поворота на бульвар Давлеткильдиева столкнулся со «Шкодой Фабия», которая двигалась во встречном направлении.

В результате удара 18-летняя пассажирка корейского авто получила ушибы.

Прибывшие на место ДТП правоохранители выяснили, что у 25-летней девушки, которая была за рулем «Шкоды», нет водительских прав. Ранее ее лишили удостоверения за пьяную езду.

На обоих водителей были составлены административные протоколы.

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