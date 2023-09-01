Чиновник администрации главы Башкирии уходит на СВО по контракту

Сотрудник администрации главы Башкирии долго принимал решение отправиться на СВО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудник администрации главы Башкирии подписал контракт на службу в зоне СВО. Чиновник записался в добровольцы второго батальона имени Салавата Юлаева. По его словам, решение уйти в зону спецоперации зрело давно.

- Я думал, думал, что-то в голове давно зрело. Как говорится, бойтесь своих мыслей, это первый шаг к делам, - говорит мужчина.

По словам чиновника, дома новость о том, что он подписал контракт восприняли неоднозначно.

- Честно скажу, сначала была перепалка, потом решили, что это наше совместное решение и пусть так и будет, - заключил чиновник.

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