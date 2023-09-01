Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 сентября 2023 7:35

Чиновник администрации главы Башкирии уходит на СВО по контракту

Сотрудник администрации главы Башкирии отправится на СВО по контракту
МАКАРОВА Елизавета
Сотрудник администрации главы Башкирии долго принимал решение отправиться на СВО

Сотрудник администрации главы Башкирии долго принимал решение отправиться на СВО

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудник администрации главы Башкирии подписал контракт на службу в зоне СВО. Чиновник записался в добровольцы второго батальона имени Салавата Юлаева. По его словам, решение уйти в зону спецоперации зрело давно.

- Я думал, думал, что-то в голове давно зрело. Как говорится, бойтесь своих мыслей, это первый шаг к делам, - говорит мужчина.

По словам чиновника, дома новость о том, что он подписал контракт восприняли неоднозначно.

- Честно скажу, сначала была перепалка, потом решили, что это наше совместное решение и пусть так и будет, - заключил чиновник.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.