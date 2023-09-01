Уфимка одержала победу в конкурсе «Миссис Россия Земля»

В конкурсе приняли участие самые красивые девушки и женщины со всей страны

Модель из Уфы Светлана Шевцова получила титул первой вице-миссис «Россия Земля - 2023», который прошел в конце августа в Москве. 37-летняя конкурсантка также одержала победу в номинации «Лучший национальный костюм».

Конкурс красоты собрал самых ярких участниц из регионов России. К слову, проект признан «Лучшим социальным и культурным проектом России».

Сама Светлана Шевцова призналась, что участвовала к конкурсе не ради победы, для уфимки было главным погрузиться в атмосферу и поближе познакомиться с проектом, потому что в планах у уфимки организовать собственный подобный конкурс.

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