Радий Хабиров оплатит похороны найденного мертвым в СИЗО добровольца из Башкирии

Глава Башкирии организует похороны покончившего с собой дезертира. Фото: пресс-служба главы РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров готов оплатить похоронную церемонию для покончившего собой в СИЗО дезертира. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Ранее доброволец угрожал взорвать гранату на оживленной трассе в Уфе.

Сам руководитель региона прокомментировал смерть бойца, отметив, что ему очень жаль, что судьба мужчины сложилась таким образом.

- Для меня он был солдатом, хотя и заблудившимся солдатом. Но у каждого свой выбор, - сказал Хабиров.

Глава республики подчеркнул, что угрожать насильственными методами в мирной жизни неприемлемо ни для кого.

- Никому ни при каких обстоятельствах нельзя угрожать оружием и требовать чего-то через насилие, - заявил он.

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