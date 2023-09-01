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НовостиОбщество1 сентября 2023 4:00

Башкирию и Дагестан свяжет новый дополнительный поезд

Уфу и Махачкалу свяжет новый дополнительный поезд
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Первый рейс отправился из Уфы 31 августа

Первый рейс отправился из Уфы 31 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дагестан из Башкирии отправится дополнительный поезд. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Уточняется, что дополнительный рейс был открыт 31 августа. Курсировать по маршруту Уфа – Махачкала пассажирский поезд № 283/284 будет весь следующий месяц через день.

Из Махачкалы в столицу Башкирии обратный рейс отправится 2 сентября. Поезд, следующий этим маршрутом, делает остановки в Самаре, Саратове, Астрахани и Кизляре.

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