Прививочная кампания от гриппа началась в Башкирии

В Башкирии стартует вакцинация от гриппа Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии стартует вакцинация от гриппа. Прививочная кампания должна охватить 1,8 млн человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава. Для иммунизации населения ведомство предлагает два препарата — «Ультрикс квадри» для взрослых и детей и «Совигрипп».

По словам врачей, вакцинироваться необходимо в обязательном порядке детям от шести месяцев до шести лет, беременным, школьникам и студентам, взрослым трудоспособного возраста и старше 60 лет, призывникам, людям с хроническими заболеваниями. Лучшим временем для того, чтобы вакцинироваться, является начало осени.

Однако специалисты предупреждают: прививаться от гриппа нельзя при наличии аллергии на куриный белок.

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