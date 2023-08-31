Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 31 августа, скончалась пожилая уфимка, которая получила ожоги во время приготовления еды. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент произошел вчера вечером. Согласно предварительным данным, на 73-летней пенсионерке загорелась одежда, когда она готовила еду. Женщину госпитализировали в реанимацию ожогового центра в крайне тяжелом состоянии с ожогами первой, второй и третьей степени. Также ей диагностировали отравление продуктами горения.

– При сверке данных с медицинским учреждением получена информация, что, к сожалению, женщина скончалась, – сообщили в МЧС.

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