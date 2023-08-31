Жители Башкирии смогут платить за проезд в автобусах на 13 рублей меньше

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Башкирии смогут платить меньше за проезд в общественном транспорте. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

С 1 сентября по 31 декабря жители республики, которые загрузили в мобильный платежный сервис карту «Мир» и оплатили с помощью нее проезд, получат скидку в восемь рублей.

С учетом действующей скидки в пять рублей по виртуальной банковской карте «Алга» в мобильном приложении проезд может стать выгоднее на 13 рублей.

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