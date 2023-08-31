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НовостиПроисшествия31 августа 2023 16:54

В Караиделе из-за пожара в «двушке» эвакуировались девять человек

В Башкирии из-за пожара в жилом доме эвакуировались трое детей и шесть взрослых
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня днем, 31 августа, в Караидельском районе Башкирии случился пожар в многоквартирном жилом доме. Подробности происшествия рассказала пресс-служа МЧС республики.

Происшествие случилось на улице Мира в селе Караидель. На кухне в двухкомнатной квартире случился пожар. На место были направлены силы и средства МЧС и сотрудники других экстренных служб. Еще до прибытия специалистов девять человек, в числе которых трое детей, эвакуировались из дома самостоятельно.

Открытое горение было ликвидировано через 10 минут после получения сообщения о пожаре. В результате случившегося никто не пострадал. Причины и обстоятельства ЧП устанавливает дознаватель МЧС.

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