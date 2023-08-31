Прокуратура организовала проверку после ДТП с перевернувшимся автобусом в Чишминском районе

Фото: Прокуратура Башкирии

Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту ДТП с перевернувшимся автобусом с 12 пассажирами в салоне, которое произошло в Чишминском районе. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Авария произошла сегодня днем, 31 августа, на первом километре автодороги от села Енгалышево до деревни Осоргино. Водитель «Нефаза» не справился с управлением, и автобус опрокинулся на бок. В результате случившегося пострадали два человека, их госпитализировали в городскую клиническую больницу Демского района Уфы.

Для координации действий правоохранительных органов на место аварии прибыл исполняющий обязанности прокурора Чишминского района Нур Киреев.

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП. Надзорное ведомство проверит работу организации-перевозчика в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств.

– При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – заявило ведомство.

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