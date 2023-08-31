В Стерлитамаке из-за пожара в двухкомнатной квартире чуть не погибли двое детей

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня, 31 августа, в башкирском городе Стерлитамак из-за пожара чуть не пострадали дети. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

ЧП произошло в двухкомнатной квартире на втором этаже жилого дома по улице Худайбердина. К тушению было привлечено пять единиц техники и 11 сотрудников МЧС. Прибывшие пожарные спасли из опасной зоны двух детей. Их осмотрели медики, госпитализация не потребовалась.

– Соблюдая правила пожарной безопасности можно свести к минимуму риски возникновения пожаров. Помните, к ним чаще всего ведут нарушения устройства и эксплуатации электроприборов и печей, а также неосторожное обращение с огнем! – заявили в чрезвычайном ведомстве.

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