Бывшего сотрудника мэрии Уфы осудили за взяточничество и превышение должностных полномочий

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Бывшего инспектора отделения Управления общественной безопасности правонарушений несовершеннолетних по Октябрьскому району Уфы суд признал виновным во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

Следствие установило, подсудимый с мая 2022 по январь текущего года во время обхода подведомственной ему территории в микрорайоне Сипайлово выявил у четверых предпринимателей нарушения правил благоустройства при размещении на фасадах торговых точек и кафе средств информационного оформления. Он предложил не привлекать их к ответственности, если те каждый месяц будут перечислять на указанный им счет от одной до трех тысяч рублей.

Бизнесмены согласились и перечисляли требуемые суммы до тех пор, пока это не выявили оперативники МВД. Злоумышленник признал свою вину, его уволили со службы. Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, а также лишил его права занимать должности в органах госвласти на пять лет. Приговор еще не вступил в законную силу.

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