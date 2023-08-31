На трассе М-5 «Урал» в ДТП с двумя легковушками и двумя грузовиками разбились четыре человека

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня, 31 августа, в Иглинском районе Башкирии в смертельном ДТП разбились четыре человека. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Авария случилась на 1516 километре на трассе М-5 «Урал». Здесь столкнулись два грузовика и два легковых автомобиля. В результате случившегося один человек погиб, троих госпитализировали с различными увечьями.

На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД и других экстренных службы. Обстоятельства случившегося устанавливаются. На участке для транспорта организовано реверсивное движение.

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