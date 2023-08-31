Жена Элвина Грея объяснила, почему не носит обручальное кольцо

фото: соцсети Элвина Грея

Жена башкирского певца Элвина Грея (Радика Юльякшина) Инзиля Фатхутдинова объяснила, почему не носит обручальное кольцо. Девушка поделилась личным в своих соцсетях, отвечая на вопрос подписчика.

По словам возлюбленной исполнителя, дома она не надевает кольцо, потому что постоянно наносит на руки крема. Кроме того, у Инзили спросили, когда они с Радиком планируют завести ребенка. Девушка призналась, что редко отвечает на такие вопросы. Она ограничилась фразой «Всему свое время».

Напомним, летний отпуск звездная пара провела в Таиланде.

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