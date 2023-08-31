«Искренне пытался спасти его»: Хабиров высказался о смерти угрожавшего взорвать гранату в Уфе бойца СВО

Фото: Правительство Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров высказался о смерти угрожавшего взорвать гранату в Уфе бойца СВО. Вчера стало известно, что военнослужащий покончил с собой в камере.

Напомним, 39-летний Ильдар Б. служил по контракту в зоне СВО. В декабре прошлого года он самовольно покинул воинскую часть. Его поймали, доставили в Уфу и завели уголовное дело. 2 августа 2023 года его везли на психиатрическую экспертизу в Базилевку. По дороге, подвергая опасности и свою, и чужие жизни, он выхватил гранату и угрожал взорвать автозаправку, требуя закрыть уголовное дело и встречи с Радием Хабировым.

Хабиров лично выехал к нему на встречу и уговорил солдата сдаться, пообещав предоставить адвоката, что было в тот же день исполнено.

Глава республики выразил сожаление по поводу смерти мужчины. По его словам, он «искренне пытался спасти его жизнь». Руководитель республики заявил, что покойный был для него «солдатом, хотя и заблудившимся».

– Но у каждого свой выбор. При этом подчеркиваю: никому ни при каких обстоятельствах нельзя угрожать оружием и требовать чего-то через насилие, – считает Рабий Хабиров.

Глава Башкирии выразил соболезнования родным и близким бойца и заверил, что организацию его похорон берет на себя.

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