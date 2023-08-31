На Курильских островах после восхождения на вулкан пропали двое туристов из Уфы

На фото - пропавшая Евгения // фото: соцсети

На Курильских островах после восхождения на действующий вулкан Барановского пропали двое туристов из Уфы: 47-летний Алексей и 37-летняя Евгения. Об этом сообщил Mash.

Уточняется, что мужчина и женщина наняли местного жителя, чтобы тот отвез их на вершину – в район Белых скал на острове Итуруп. При себе у путешественников были только сигнальный огонь и небольшой запас продуктов. Проводник свою задачу выполнил и уехал. Спустя четыре дня Евгения позвонила ему, но все, что она успела сделать, – это представиться.

Впоследствии уфимцы сами вышли на связь. Они целы и здоровы. Помощь им не потребовалась.

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