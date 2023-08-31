В Чишминском районе госпитализировали двух пассажиров перевернувшегося автобуса

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС.

В Чишминском районе Башкирии перевернулся автобус с 12 пассажирами в салоне. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла недалеко от деревни Енгалышево. Водитель автобуса не справился с управлением, и автобус опрокинулся на бок. На место происшествия были направлены специалисты пожарной части села Булгаково и других экстренных служб.

В результате случившегося пострадали два человека, их госпитализировали в городскую клиническую больницу Демского района Уфы.

– Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя и своих близких! – призвали водителей сотрудники Госкомитета Башкирии по ЧС.

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