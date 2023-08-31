В Ишимбае ввели режим ЧС после взрыва газового баллона в жилом доме

Фото: МЧС Башкирии

В башкирском городе Ишимбае ввели режим ЧС после взрыва газа. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

Инцидент случился вчера вечером, 30 августа, на улице Советская. Согласно предварительным данным, в одной из квартир жилого двухподъездного дома произошел хлопок газа, который разрушил несущую стену. В результате случившегося получили травмы два человека: 51-летнего мужчину с ожогами госпитализировали в больницу, 91-летняя женщина от госпитализации отказалась. До прибытия экстренных служб из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек.

В первые минуты после хлопка, пострадавший мужчина пытался спрыгнуть из окна, но подоспевшим пожарным удалось его остановить. Специалисты подставили лестницу, спустили гражданина на землю и передали медикам.

На утро сегодняшнего дня в пункте временного размещения были размещены восемь человек – все взрослые. Остальные разместились у родственников и знакомых.

Специалисты продолжают укреплять несущие конструкции зданий, разбирать и укреплять кровлю, а также разбирать завалы. Всего к ликвидации последствий ЧП было привлечено 57 человек и 19 единиц техники.

– С 30 августа 2023 года введен для органов управления и сил Ишимбайского муниципального звена БТП РСЧС режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» (до особого распоряжения), – сообщает МЧС.

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