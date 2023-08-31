Во время пожара в Стерлитамаке погибла 97-летняя женщина

Трагедия случилась в одноэтажном жилом доме Фото: МЧС Башкирии

Сегодня днем, 31 августа, в башкирском городе Стерлитамак в пожаре погибла пожилая женщина. О трагедии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент произошел в одноэтажном кирпичном жилом доме по улице Мира. На место ЧП были направлены силы и средства МЧС, а также сотрудники других экстренных служб. Специлистами удалось ликвидировать горение менее чем через 15 минут с момента получения сообщения о происшествии. К сожалению, в ходе тушения была обнаружена погибшая 97-летняя женщина.

Причина пожара и обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

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