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НовостиОбщество31 августа 2023 10:33

Завтра в Башкирии запретят продажу алкоголя

Это связано с празднованием Дня знаний
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Завтра, 1 сентября, на территории Башкирии в магазинах запретят продажу алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства торговли и услуг.

Чиновники пояснили, что ограничение будет введено для обеспечения общественного порядка во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня знаний. Завтрашний запрет коснется всех магазинов, кроме точек общественного питания.

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