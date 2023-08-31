Завтра в Башкирии запретят продажу алкоголя

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Завтра, 1 сентября, на территории Башкирии в магазинах запретят продажу алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства торговли и услуг.

Чиновники пояснили, что ограничение будет введено для обеспечения общественного порядка во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня знаний. Завтрашний запрет коснется всех магазинов, кроме точек общественного питания.

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