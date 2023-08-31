В лобовой аварии в Уфе пострадал водитель «ВАЗ-2110»

ДТП с госпитализацией произошло в Уфе 30 августа, сообщает отдел ГИБДД по городу

В Уфе на больничной койке с тяжелыми травмами оказался 40-летний мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по городу.

По информации ведомства, мужчина за рулем «ВАЗ-2110» на Индустриальном шоссе врезался лоб в лоб с «Фольксваген Туарег». Водитель отечественного авто сильно пострадал и был доставлен в больницу. В медучреждении был взят анализ крови на этанол.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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