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НовостиОбщество31 августа 2023 9:03

В День Знаний в Башкирии температура воздуха прогреется до +20 градусов

Территория Башкирии по-прежнему будет оставаться в тыловой части циклона
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Синоптики Башкирии рассказали о погоде в День знаний

Синоптики Башкирии рассказали о погоде в День знаний

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башкирии пообещали теплое 1 сентября. В День Знаний столбик термометра поднимется до +20 градусов, говорят синоптики.

По их словам, республика все еще находится в тыловой части циклона, что означает, что в День Знаний прогнозируются кратковременные дожди. Температура воздуха днем повысится до +15...+20 градусов.

В столице региона также ожидаются дожди и облачная погода. Столбик термометра завтра покажет +18...+20 градусов.

А вот к выходным циклон будет уходить и в Башкирию придет неделя тепла.

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