В Башкирии подорожали огурцы на 13,2%

Опубликован список наиболее подорожавших продуктов в Башкирии

В Башкирии подорожали некоторые продукты. Так, согласно информации Башстата, за неделю больше всего в стоимости выросли огурцы. Цена на овощи выросла на 13,2%. Теперь кило огурцов можно купить за 78,97 рублей.

Также в большую сторону изменилась стоимость детских овощных консерв и риса. Рост составил 3,4% и 3,3%. Теперь на прилавках магазинов детские баночки с овощами стоят 588,33 рублей, а крупа - 103,47 рублей за килограмм.

Больше всего за неделю в Башкирии подешевели лук и помидоры – минус 12,1% и 10,8% соответственно. Сейчас они стоят 33,37 рубля и 72,71 рубль за килограмм.

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