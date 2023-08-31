Стали известны последствия взрыва бытового газа в жилом доме Ишимбая

Спасатели сообщили о последствиях хлопка газа в жилом доме в Башкирии. Фото: пресс-служба госкомитета РБ по ЧС

Стали известны последствия взрыва бытового газа в Ишимбае. Напомним, в доме на Советской улице в одной из квартир произошел хлопок, в результате которого пострадали 91-летняя женщина и 51-летний мужчина. Госпитализация потребовалась горожанину, его с серьезными ожогами доставили в больницу, пенсионерка от медпомощи отказалась.

В госкомитете РБ по ЧС опубликовали фотографии с места ЧП. На них видно, что из-за взрыва сломана конструкция несущей стены и перекрытия, значительно повреждена крыша здания.

До прибытия экстренных службы из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек

По факту произошедшего начато расследование. Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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