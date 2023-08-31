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НовостиПроисшествия31 августа 2023 8:37

Стали известны последствия взрыва бытового газа в жилом доме Ишимбая

Спасатели Башкирии опубликовали кадры с места взрыва газа в доме Ишимбая
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Спасатели сообщили о последствиях хлопка газа в жилом доме в Башкирии. Фото: пресс-служба госкомитета РБ по ЧС

Спасатели сообщили о последствиях хлопка газа в жилом доме в Башкирии. Фото: пресс-служба госкомитета РБ по ЧС

Стали известны последствия взрыва бытового газа в Ишимбае. Напомним, в доме на Советской улице в одной из квартир произошел хлопок, в результате которого пострадали 91-летняя женщина и 51-летний мужчина. Госпитализация потребовалась горожанину, его с серьезными ожогами доставили в больницу, пенсионерка от медпомощи отказалась.

В госкомитете РБ по ЧС опубликовали фотографии с места ЧП. На них видно, что из-за взрыва сломана конструкция несущей стены и перекрытия, значительно повреждена крыша здания.

До прибытия экстренных службы из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек

До прибытия экстренных службы из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек

По факту произошедшего начато расследование. Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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