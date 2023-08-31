В Башкирии парни 18 и 20 лет до смерти избили односельчанина и ограбили его

Двое жителей Иглинского района признаны виновными в избиении до смерти односельчанина и грабеже

В Башкирии вынесли приговор 18-летнему и 20-летнему жителям Иглинского района. Их обвиняли в в избиении до смерти односельчанина и грабеже.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Башкирии, трагедия произошла в мае этого года. Молодые люди, будучи нетрезвыми, встретили 38-летнего жителя села и решили выпить. В ходе общения они поссорились, и осужденные избили нового знакомого, а затем похитили его мобильный телефон стоимостью шесть тысяч рублей. После избиения потерпевший умер, а молодые люди поспешили скрыться.

В ходе расследования сельчане полностью признали свою вину. Иглинский межрайонный суд назначил им семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима, и в солидарном порядке взыскал компенсацию на сумму более трех млн рублей, заключили в пресс-службе ведомства.

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