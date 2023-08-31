В Уфе 1 сентября перекроют ряд улиц

В День знаний в Уфе традиционно отмечается повышенный дорожный трафик Фото: Олег УКЛАДОВ

В Уфе в День Знаний перекроют некоторые улицы. Об этом предупредили в городской администрации.

Так, с 8 утра до 16 часов дня будет ограничен межквартальный проезд от Южного до Северного проезда на участке вдоль зданий №№ 100/3 и 100/3А по ул. Российской. Это связано с проведением мероприятия по федеральному проекту «Профессионалитет».

Также с 9 утра до 18 часов вечера из-за «Фестиваля первокурсников» будет ограничено движение на участке ул. Белокатайской от ул. Космонавтов до технического сооружения напротив здания № 5/1 по ул. Кольцевой.

В мэрии обратились к горожанам с просьбой проявить пониманием и планировать марршрут заранее. В администрации напомнили, что в Уфе, как и в других городах-миллионниках, 1 сентября традиционно растет дорожный трафик.

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