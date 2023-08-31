Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» презентовал новую форму

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» презентовал новую форму к сезону 2023/2024

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» обновил спортивную форму. Обновленное джерси опубликовала пресс-служба. На трикотажном полотне вышита цитата из стихотворения национального героя Салавата Юлаева «И снова в бой собираюсь идти». Строчка размещена на воротнике.

Еще одно обновление - добавление в дизайн формы меда, который считается одним из символов Башкирии. Так, надпись «Уфа» на русском и башкирском языках выполнена в виде пчелиных сот.

Номера игроков тоже стилизованы под национальный колорит и выполнены в виде шестигранника. Еще одной особенностью формы стала перфорация на номерах. Она дает лучшее влагоотведение, поддерживая комфорт даже в самых жарких играх.

Известно, что разработкой дизайна джерси занималась компания Quberten.

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