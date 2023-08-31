Пожилая уфимка получила тяжелые ожоги во время приготовления еды

В Уфе во время готовки пенсионерка получила серьезные ожоги, на ней загорелась одежда
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Уфе на больничной койке оказалась 73-летняя пенсионерка. Женщина получила тяжелые ожоги во время готовки еды: одежда уфимки загорелась прямо на ней.
- Пострадавшую с ожогами I, II и III степени доставили в ГКБ №18. Инцидент произошел накануне вечером, 30 августа, - сообщили в МЧС по Башкирии.
Известно, что женщина находится в крайне тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи.
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