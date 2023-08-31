В Башкирии пенсии выросли на 6,3%

Эксперты рассказали, насколько выросли пенсии в Башкирии

Стало известно, как за год изменился размер пенсии в Башкирии. Согласно данным аналитиков, рост за минувший год составил более шести процентов.

Как сообщает UfaTime.ru со ссылкой на Башстат, средний размер пенсий в Башкирии достигла 19040,6 рубля. За год выплаты выросли на 6,3%.

Известно, что на сегодняшний день в республике насчитывается более 1,1 млн пенсионеров, 173 тысячи из которых продолжают работать.

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