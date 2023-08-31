В Башкирии на трассе М-5 сотрудники ДПС вышли на спецоперацию

Эти участки определены исходя из анализа ДТП

В Башкирии на 1543 км автодороги М-5 и на 6 км Западного обхода Уфы проходят массовые проверки водителей. Об этом сообщает в своем ТГ-канале главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов. По его словам, данные участки трасс выбраны, исходя из анализа ДТП.

- В профилактических мероприятиях задействованы инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД, а также сотрудники других служб Министерства внутренних дел по РБ, кроме того в мероприятиях участвуют сотрудники федеральной службы судебных приставов, - уточнил Севастьянов.

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