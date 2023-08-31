В Башкирии из-за неуплаты алиментов объявили в розыск 55-летнего Ришата Амирова

Мужчине ограничили право выезда за пределы России, а также объявили в розыск

В Башкирии объявили в розыск 55-летнего Ришата Амирова из Чишминского района. Мужчина является злостным неплательщиком, который задолжал своему 16-летнему сыну крупную сумму. Об этом сообщает Служба судебных приставов.

Известно, что Амирову ограничили выезд за границу, а также объявили в розыск. По информации приставов, уроженец Башкирии может скрывать в Казани: он там подрабатывает, играя музыку на улицах города.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении данного гражданина просьба сообщить в дежурную часть ГУФССП России по РБ по телефонам: 8 (999) 132 83 56, 8 (347) 273-56-40.

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