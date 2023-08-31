В Башкирии 17-летний подросток задержан за вождение элитного внедорожника

Парень без спроса взял автомобиль у отца пока тот находился в другом районе республики. Фото: МВД по РБ

В Бирске задержали 17-летнего подростка. Юноша попался сотрудникам полиции, когда ездил по улицам города на элитном внедорожнике.

- На улице Интернациональной сотрудниками Госавтоинспекции Бирского района был остановлен внедорожник «Ланд Крузер 200» для проверки документов. За рулём оказался не имеющий водительских прав 17-летний местный житель, - уточнили в пресс-службе МВД.

В ведомстве рассказали, что подросток взял машину отца, чтобы покататься. Сам мужчина находился за пределами республики и не знал о поступке сына.

В отношении юноши и его родителей составлены административные протоколы.

- Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, - заключили в министерстве.

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