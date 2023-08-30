В Башкирии водителей предупредили о закрытии участка трассы М-5 «Урал»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии предупредило водителей о закрытии участка трассы М-5 «Урал».

31 августа на участке реконструкции дороги с 09:00 до 14:00 по местному времени будут проводиться буровзрывные работы. В связи с этим будет закрыто движение с 1565 по 1576 километр в Ашинском районе Челябинской области.

Схема объезда обозначенного участка по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для большегрузов и автобусов на время буровзрывных работ проезд запрещен.

Минтранс напомнил, что подобные ограничения будут вводиться каждый четверг вплоть до 1 октября.

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