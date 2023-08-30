В Башкирии инвесторам предложили проект мраморного завода за 362 млн рублей

Фото: pravitelstvorb.ru

В Абзелиловском районе Башкирии инвесторам предложили открыть производство мраморных слэбов. Об этом рассказал пресс-служба правительства республики.

Авторами инициативы выступили специалисты Корпорации развития республики. Бюджет проекта составит 362,3 миллиона рублей, предполагается создание 30 новых рабочих мест. Согласно прогнозам, на реализацию производства уйдет девять месяцев.

Под предприятие предлагается площадка площадью 0,6 гектаров рядом с мраморным карьером в деревне Тирмен. Кроме того, на участке находится производственный цех площадью порядка 3,5 тысяч квадратных метров и газовая котельная.

Инвесторам предлагают выпускать на предприятии мраморную и гранитную плитку, мраморные слэбы и гранитную брусчатку.

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