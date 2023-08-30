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НовостиСпорт30 августа 2023 15:39

Почти у всех хоккеистов клуба из Уфы «Толпар» обнаружили допинг

Ранее семь игроков молодежной команды «Салавата Юлаева» обвинили тренера в назначении запрещенных препаратов
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МХК «Толпар»

Фото: МХК «Толпар»

Почти у всех хоккеистов уфимского клуба «Толпар» обнаружили допинг. Об этом рассказал Telegram-канал Baza.

Ранее семь игроков команды, входящей в систему ХК «Салават Юлаев», заявили, что тренер по физической подготовке заставлял их принимать запрещенные препараты. В случае отказа он грозил проблемами со спортивной карьерой. Представители «СЮ» заявили, что обвинение тренера «является частью стратегии защиты представителей некоторых игроков».

– Мы к этой стратегии относимся с пониманием, – отметила в своем пресс-релизе уфимская команда.

После обнаружения допинга у семерых спортсменов, руководство «Толпара» отправило всю команду в частную клинику для сдачи анализов. В результате признаки употребления запрещенных препаратов обнаружили у всех хоккеистов, кроме травмированных, и даже у техника с массажистом.

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