Бывшая начальница отдела «Кроношпан Башкортостан» совершила аферу на десятки миллионов рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 30 августа, Уфимский районный суд признал виновной мошенничестве бывшую начальницу отдела логистики «Кроношпан Башкортостан». Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

Было установлено, что с февраля 2017 по сентябрь 2018 года экс-сотрудница деревообрабатывающего предприятия, вступив в сговор с неустановленными лицами, оформила поддельные договоры транспортной экспедиции с двумя фирмами-«однодневками». После того, как документы были подписаны, женщина сдала их в бухгалтерию для перечисления оплаты за фактически невыполненные услуги, которые были связаны с компанией «Кроношпан».

Таким образом, предприятию был причинен ущерб на почти 26 миллионов рублей. В суде бывшая сотрудница предприятия не признала свою вину. Ей назначили шесть лет колонии общего режима, также суд удовлетворил требования о возмещении ущерба.

– Приговор не вступил в законную силу. В отношении ее соучастников материалы выделены в отдельное производство, – сообщила прокуратура.

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