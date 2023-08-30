В Башкирии 31 августа ожидаются дожди и сильный ветер до 18 м/с

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 31 августа, в Башкирии ожидаются осадки и сильный ветер. Об этом рассказали республиканские метеорологи.

В последний день лета жителям региона следует ожидать облачную погоду с прояснениями. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Будет северо-западный ветер до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха грядущей ночью составит +5,+10°, днем потеплеет +13,+18°.

Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, в республике завтра прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления: в некоторых районах ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Кроме того, на автомобильных дорогах местами образуется туман, из-за которого видимость составит 500 и менее метров.

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