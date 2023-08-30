С 1 по 3 сентября в Уфе ограничат движение вдоль набережной реки Белая

Фото: ufacity.info

В Уфе на два дня ограничат движение вдоль набережной реки Белая. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

В связи с проведением семейного фестиваля «Молочная страна» с 13:30 1 сентября до 23:59 2 сентября будет закрыт проезд от улицы Сочинская до парковки на Пугачева.

Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии учитывать ограничения и рекомендуют заранее планировать маршрут поездки.

Мэрия Уфа напомнила, что фестиваль «Молочная страна» пройдет на набережной 2 сентября с 10:00 до 18:00. Гостей ждут молочная ярмарка, ферма, аттракционы, спортивные площадки и мастер-классы для детей.

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