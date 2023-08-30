На ж/д станции Шакша случилось возгорание релейного шкафа

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Сегодня, 30 августа, в Уфе на Куйбышевской железной дороги в районе станции Шакша случилось возгорание релейного шкафа. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба филиала «РЖД».

– Это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, – заявили специалисты.

Происшествие, по словам представителей Куйбышевской железной дороги, никак не повлияло движение пассажирских поездов. В настоящее время дорога функционирует в штатном режиме.

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