Пожар в уфимской Нижегородке потушили на трех боевых участках

Фото: МЧС Башкирии

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в уфимском микрорайоне Нижегородка. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Инцидент случился сегодня днем, 30 августа, на улице Малая Лесозаводская. Там загорелись несколько надворных построек – предположительно, это гаражи и сараи. Тушение организовали на трех боевых участках, было привлечено 39 человек и 19 единиц техники.

Все силы специалисты направили на тушение и защиту от огня рядом стоящих сооружений, в том числе жилого многоквартирного дома, из которого эвакуировали пять человек.

Пожар локализовали на площади 300 квадратных метров, открытое горение ликвидировано. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Причины и обстоятельства случившегося установят дознаватель МЧС и эксперт испытательной пожарной лаборатории.

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