Певец Андрей Губин может передать свои песни другому исполнителю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певец Андрей Губин может передать свои песни другому исполнителю. Об этом он сказал изданию Wooman.ru.

По словам Губина, он оставил загородной коттедж, где жил в последнее время, и перебрался в московскую квартиру. В столице он хочет провести как минимум осень. Сейчас «мальчик-бродяга» продолжает писать музыку и ходит на концерты молодых исполнителей. Именно выступления современных артистов натолкнули его на идею передать кому-нибудь из них свои песни.

– Думаю, может кому-то передать песни, у меня много их уже. Есть разные варианты, думаю, пока особой спешки нет, – сказал Губин, не став уточнять, кто может исполнять его песни – Сам петь не планирую, да и здоровье не очень. Хуже не стало, нет, в этом плане стабильно.

Напомним, уже более 10 лет Андрею Губину диагностировали левостороннюю прозопалгию. Эта болезнь вызывает судороги, кашель и адские боли. В 2021 году певец в интервью на радио «Комсомольская правда» сказал, что хочет умереть. Одно из последних его публичных высказываний касалось исполнителя Shaman. «Мальчик-бродяга» жестко прошелся по творчеству восходящей звезды.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.