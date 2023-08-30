Жительница Уфы за рулем иномарки сбила пенсионера

В башкирской столице 48-летняя женщина за рулем Hyundai i30 сбила пешехода

В Уфе 74-летний мужчина оказался под колесами Hyundai i30, за рулем которого была 48-летняя женщина. Уфимка сбила пенсионера возле дома №130/1 по проспекту Октября. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

Известно, что пожилой пешеход получил различные ушибы. Госпитализация уфимцу не понадобилась.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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