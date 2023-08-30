Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 августа 2023 10:00

Жительница Уфы за рулем иномарки сбила пенсионера

В Уфе женщина на иномарке сбила пешехода
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В башкирской столице 48-летняя женщина за рулем Hyundai i30 сбила пешехода

В башкирской столице 48-летняя женщина за рулем Hyundai i30 сбила пешехода

В Уфе 74-летний мужчина оказался под колесами Hyundai i30, за рулем которого была 48-летняя женщина. Уфимка сбила пенсионера возле дома №130/1 по проспекту Октября. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

Известно, что пожилой пешеход получил различные ушибы. Госпитализация уфимцу не понадобилась.

По факту произошедшего начато разбирательство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.