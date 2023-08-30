В Башкирии пропала ушедшая за травой в лес женщина

Связь с пожилой сельчанкой отсутствовала, и на ее поиски выехали спасатели Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кушнаренковском районе Башкирии пропала 76-летняя женщина. Она ушла собирать траву в селе Старые Тукмаклы. Как рассказали в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, пенсионерка найдена живой.

Напомним, 29 августа вечером женщина ушла за травами и не вернулась. Выяснилось, что сельчанка вышла в другом районе Башкирии - Благоварском. Она позвонила родным с чужого телефона и рассказала, что с ней все хорошо.

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