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НовостиПроисшествия30 августа 2023 9:29

В Башкирии пропала ушедшая за травой в лес женщина

Пропавшая пенсионерка из Башкирии найдена в другом районе республики
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Связь с пожилой сельчанкой отсутствовала, и на ее поиски выехали спасатели

Связь с пожилой сельчанкой отсутствовала, и на ее поиски выехали спасатели

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кушнаренковском районе Башкирии пропала 76-летняя женщина. Она ушла собирать траву в селе Старые Тукмаклы. Как рассказали в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, пенсионерка найдена живой.

Напомним, 29 августа вечером женщина ушла за травами и не вернулась. Выяснилось, что сельчанка вышла в другом районе Башкирии - Благоварском. Она позвонила родным с чужого телефона и рассказала, что с ней все хорошо.

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