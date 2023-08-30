«Там что-то взорвалось»: в Нижегородке под Уфой возник крупный пожар

фото: "КП-Уфа"

Сегодня днем, 30 августа, в микрорайоне Нижегородке под Уфой возник крупный пожар. Об этом «КП-Уфа» сообщила очевидица. Она сделала видео с места происшествия, на котором виден масштаб возгорания. В конце записи слышен похожий на взрыв звук.

– Там в конце что-то взорвалось. Я от испуга телефон опустила и убежала, – рассказала собеседница. – Из-за сильного ветра дым идет на 10-этажный дом, который рядом стоит.

Инцидент прокомментировали в МЧС Башкирии. В ведомстве передали, что пожар случился на Малой Лесозаводской улице. Там загорелись несколько надворных построек – предположительно, это гаражи и сараи. Спасатели продолжают тушение. На месте происшествия работают 39 человек и 19 единиц техники.

фото: МЧС РБ

– Все силы направлены на тушение и защиту рядом стоящих сооружений, в том числе многоквартирного жилого дома. Работу усложняет сильный ветер, – отметили в экстренной службе.

Там добавили, что информации о пострадавших не поступало.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.