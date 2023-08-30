Центральные улицы Уфы перекроют на два дня из-за марафона

В Уфе 2 и 3 сентября пройдет марафон. Из-за масштабного спортивного мероприятия будут перекрыты центральные улицы города, а движение общественного транспорта будет временно изменено.

- В субботу с 12:00 часов и до 22:00 часов 3 сентября закроется участок ул. Заки Валиди (от ул. Карла Маркса до ул. Советской), - добавили в мэрии Уфы.

Далее мы публикуем полный список улиц, попадающих под ограничение.

3 сентября, с 07:00 часов до 15:30 часов закроются участки:

ул. Заки Валиди (от ул. Советская до ул. Мажита Гафури);

ул. Мажита Гафури (от ул. Заки Валиди до ул. Пушкина);

ул. Пушкина (от ул. Мажита Гафури до ул. Советская);

ул. Карла Маркса (от ул. Заки Валиди до б. Ибрагимова);

ул. Ленина (от ул. Краснодонской до ул. Пушкина);

ул. Революционная (от ул. Карла Маркса до ул. Ленина);

ул. Мустая Карима (от ул. Революционной до ул. Коммунистической);

ул. Достоевского (от ул. Карла Маркса до ул. Крупской);

ул. Крупской (от ул. Достоевского до ул. Кирова);

ул. Кирова (от ул. Крупской до ул. Мустая Карима);

ул. Коммунистическая (от ул. Карла Маркса до ул. Ленина);

ул. Театральная (от ул. Пушкина до ул. Заки Валиди).

В это время приостановят движение трамваев по маршрутам №№ 5 и 16.

В мэрии Уфы отметили, что выезды из прилегающих дворов будут также заблокированы. Уфимцев и гостей города просят учитывать вводимые ограничения и заранее планировать свои поездки.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.