В Уфе сильный ветер повалил деревья на десяток автомобилей

В Уфе за прошедшие сутки из-за непогоды повредило 10 машин, передает столичное УГЗ

В Уфе в минувшие выходные бушевал ветер. Из-за стихии пострадали автомобили. Об этом рассказали в пресс-службе УГЗ города.

По информации управления, ветер повалил деревья на 10 машин. Сейчас последствия непогоды устраняют специалисты. Известно, что никто из уфимцев не пострадал.

Падение насаждений было зафиксировано в Октябрьском, Советском и Калининском районах Уфы.

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