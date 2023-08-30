Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 августа 2023 8:00

В Уфе сильный ветер повалил деревья на десяток автомобилей

В Уфе за прошедшие сутки из-за непогоды повредило 10 машин
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе за прошедшие сутки из-за непогоды повредило 10 машин, передает столичное УГЗ

В Уфе за прошедшие сутки из-за непогоды повредило 10 машин, передает столичное УГЗ

В Уфе в минувшие выходные бушевал ветер. Из-за стихии пострадали автомобили. Об этом рассказали в пресс-службе УГЗ города.

По информации управления, ветер повалил деревья на 10 машин. Сейчас последствия непогоды устраняют специалисты. Известно, что никто из уфимцев не пострадал.

Падение насаждений было зафиксировано в Октябрьском, Советском и Калининском районах Уфы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.