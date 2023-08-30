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НовостиОбщество30 августа 2023 7:29

Участок улицы Пугачева в Уфе перекрыт до 30 сентября

В Уфе перекрытие участка улицы Пугачева продлили до 30 сентября
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Объезд осуществляется по ул. Бельской, бульвару Назара Наджми, улице Просвещения

Объезд осуществляется по ул. Бельской, бульвару Назара Наджми, улице Просвещения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе продлили перекрытие участка дороги по улице Пугачева. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. В мэрии уточнили, что ограничение на движение будет действовать еще месяц.

— Перекрытие проезда по улице Пугачева — на участке от Бельской до Геофизиков, продлено до 30 сентября 2023 года, — сказали в администрации.

Напомним, перекрытие участка было введено из-за ремонта и переустройства сетей напорной канализации и водопровода.

Объехать улицу Пугачева можно по Бельской, бульвару Назара Наджми, улице Просвещения, заключили в мэрии Уфы.

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