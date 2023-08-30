Участок улицы Пугачева в Уфе перекрыт до 30 сентября

Объезд осуществляется по ул. Бельской, бульвару Назара Наджми, улице Просвещения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе продлили перекрытие участка дороги по улице Пугачева. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. В мэрии уточнили, что ограничение на движение будет действовать еще месяц.

— Перекрытие проезда по улице Пугачева — на участке от Бельской до Геофизиков, продлено до 30 сентября 2023 года, — сказали в администрации.

Напомним, перекрытие участка было введено из-за ремонта и переустройства сетей напорной канализации и водопровода.

Объехать улицу Пугачева можно по Бельской, бульвару Назара Наджми, улице Просвещения, заключили в мэрии Уфы.

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