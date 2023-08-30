На трассе Уфа - Инзер - Белорецк в лобовой аварии погибла пассажирка «Лады»

ДТП с погибшей и двумя пострадавшими произошло в Белорецком районе. Фото: ГИБДД по РБ

В Белорецком районе Башкирии произошла смертельная авария, унесшая жизнь женщины. Как сообщает пресс-служба республиканской госавтоинспекции, на 147 км дороги Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись встречные Citroën и «Лада Гранта».

Известно, что в лобовом ДТП погибла пассажирка отечественной легковушки. Состояние других участников аварии уточняется.

На месте работают экстренные службы.

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