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НовостиСпорт30 августа 2023 5:59

ЖФК «Уфа» прошел впервые в плей-офф первенства России по футболу

Первый матч женской «Уфы» состоится 2 сентября
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
ЖФК «Уфа» впервые прошел в плей-офф первенства России по футболу среди девушек до 17 лет

ЖФК «Уфа» впервые прошел в плей-офф первенства России по футболу среди девушек до 17 лет

Впервые в истории Башкирии женский футбольный клуб «Уфа» прошел в плей-офф первенства России по футболу среди девушек до 17 лет. Известием поделились в региональном минспорта.

В начале сентября спортсменки встретятся с астраханским «Волгарём». Известно, что 1/16 матча состоится в Уфе 2 сентября на стадионе «Нефтяник».

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