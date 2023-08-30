ЖФК «Уфа» прошел впервые в плей-офф первенства России по футболу

ЖФК «Уфа» впервые прошел в плей-офф первенства России по футболу среди девушек до 17 лет

Впервые в истории Башкирии женский футбольный клуб «Уфа» прошел в плей-офф первенства России по футболу среди девушек до 17 лет. Известием поделились в региональном минспорта.

В начале сентября спортсменки встретятся с астраханским «Волгарём». Известно, что 1/16 матча состоится в Уфе 2 сентября на стадионе «Нефтяник».

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